Recycelte Dämmmaterialien am Zug

Ordentlich Bewegung in Sachen Wertstoffkreislauf bringt auch Weber Terranova in sein Portfolio. ­Michael Gromek, Verkaufsleiter bei Weber Terranova, sieht ganz klar drei Trends vorherrschend: "Zum ­einen ganz klar die Nachhaltigkeit – einerseits bezogen auf das Produkt und andererseits auf die Recyclingfähigkeit des Materials. Hand in Hand geht damit der Trend in Richtung Holz, der nachwachsende Rohstoff, der beim Bauen und neuerdings auch bei Fassaden immer beliebter wird. Last, but not least ist aufgrund der deutlich gestiegenen Baukosten aktuell auch ein starker Trend in Richtung Kostenbewusstsein spürbar." Dass das keine reinen Lippenbekenntnisse sind, stellen die ambitionierten Initiativen des Unternehmens unter Beweis. So haben sich Saint-­Gobain Weber Terranova und das Schweizer Unternehmen Swisspor zusammengeschlossen, um gemeinsam EPS- und XPS-Materialien von Baustellen zu sammeln, zu recyceln und wiederaufzubereiten. Swisspor hat ein innovatives Recycling für EPS- und XPS-Wärmedämmungen entwickelt und in Betrieb genommen, auf das Weber Terranova bereits setzt und in Zukunft noch verstärkt setzen wird.