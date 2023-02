Energetische Sanierung der Gebäudehülle

Seit 2009 wird die Gebäudehülle des Gewandhauses schrittweise energetisch saniert. Im Herbst 2021 kam die 700 Quadratmeter große, nach Norden ausgerichtete Fassade des Foyers an die Reihe. Die Einscheibenverglasung, die man dort in den 1980er-Jahren verbaut hatte, schützte die berühmte Deckenmalerei nur unzureichend vor schädlicher UV-Strahlung und entsprach nicht mehr den aktuellen energetischen Anforderungen. Daher entschied man sich für eine energieeffiziente Fassaden-Verglasung.

Denkmalamt und Künstler forderten, auch den optischen Eindruck des Gebäudes und des Gemäldes von außen zu erhalten. All diese Ansprüche erfüllte "Planitherm XN Diamant" von Saint-Gobain Glass. Es besteht aus extra-klarem Glas mit Low-e-Beschichtung, die langwellige Infrarot-Strahlung reflektiert und so für gute Dämmwerte sorgt, der VSG-Aufbau absorbiert die UV-Strahlung. Die in einem geneigten Winkel von 7,5 Grad erbaute Fassade erfüllt durch den Einbau von VSG auch die Sicherheitsanforderungen an Überkopfverglasung und erzielt eine rund 84 Prozent höhere Isolierfähigkeit als das ursprüngliche Glas.