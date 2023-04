Sicher und ästhetisch

Die so bearbeiteten Gläser wurden von Glas Marte in das Glasgeländer-System "GM Railing Double Side" eingesetzt. Es hat den Vorteil, dass es nicht nur sehr ästhetisch ist, sondern sich zudem noch leicht montieren lässt und ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit bietet. Beispielsweise kehrt das Geländer, selbst bei hohen Belastungen, immer wieder in die ursprüngliche Position zurück. Die Glaselemente der Brüstung werden bereits im Werk unter höchsten Qualitätskriterien in das Einhängeprofil geklebt, wodurch Wasser oder sonstige Fremdkörper die Glaslagerung nicht beeinträchtigen können. Die Unterkonstruktion besteht aus einem U-Profil (80 x 100 mm), in dessen Schenkel die anfallenden Kräfte gleichmäßig eingeleitet werden.