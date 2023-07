In den Fassaden spiegelt sich die Dynamik und das Innovationspotential des Unternehmens wider. Die komplett verglasten Hauptfassaden zeigen maximale Transparenz; die technische Präzision der Ausführung kann als Abbild der Hightech-Orientierung bei der Entwicklungsarbeit hinter den Fassaden gelesen werden. Die nüchterne Materialwahl von Glas und Aluminium verspricht Langlebigkeit und minimalen Pflegeaufwand.

Die Hauptfassade des Eingangsgebäudes mit ihren großformatigen Kastenfenstern gibt Einblicke in den Empfang und den Konferenz- und Tagungsbereich. An den Schmalseiten von einer filigranen Metallstruktur überdeckt, wenden sich die Gebäuderiegel einander mit allergrößter Offenheit zu. Lediglich an den Geschossdecken und Attiken unterbrechen schmale, dunkelgrau pulverbeschichtete Aluminiumpaneele die Pfosten-Riegel-Fassaden. Außenliegende Raffstoren und innenliegende Textilscreens ergänzen die effiziente Dreifachverglasung und garantieren Blendfreiheit und Hitzeschutz.