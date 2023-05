Vorhang aus Glas mit Blick auf den Central Park

Aufgrund der ungewöhnlichen Glasgeometrie und der engen Platzverhältnisse inmitten von New York City wählte Seele die Umsetzung mit einem hohen Vorfertigungsgrad. Die Bauteile wurden im Werk im deutschen Gersthofen präzise vorgefertigt und vormontiert, sodass sie vor Ort schnell und einfach angebracht werden konnten. Um einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle in New York zu gewährleisten, wurde der Montagevorgang eines Elements am Testgelände in Gersthofen erprobt. Hier kam auch eine speziell entwickelte Sauganlage zum Einsatz, die exakt auf die begrenzten Platzverhältnisse in New York abgestimmt wurde.

Der Einbau vor Ort konnte aufgrund der Dimensionen der Fassadenelemente nur am Wochenende und unter Einhaltung strenger Auflagen stattfinden. Mit einem speziellen Kran wurden die 2,7 t schweren Elemente auf eine Höhe von ca. 40 m gebracht.