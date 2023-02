Die Argos-Augen von Graz

Bauplastik stellt hohe Anforderungen an das Glas

"Das herausfordernde und gleichzeitig interessante bei diesem Projekt waren die vielen Sonderformen an Gläsern", erklärt Michael Zippusch von Isolar Österreich, die die Gläser hergestellt und geliefert haben. Er ergänzt: "Alle Gläser in den sogenannten Bubbles haben Rundecken an den Isolierglasecken sowie zusätzlich einen Flügel, der in der Fixverglasung montiert wurde." Auch der Flächenausschnitt im Isolierglas und das Glas für den Flügel hat vier Rundecken: "Dass dies in allen Elementen vorkommt, ist schon nicht alltäglich."

Um trotz der außergewöhnlichen Form einen angenehmen Wohnkomfort zu erreichen, stand vor allem das Thema Sonnen- und Schallschutz im Fokus: Der g-Wert sollte bei rund 30 Prozent liegen, die Lichttransmission bei circa 40 Prozent. "Deshalb haben wir 'Isolar Neutralux' Gläser mit einer hard-coating Sonnenschutzbeschichtung in der Außenscheibe sowie Wärmeschutzglas auf der Innenseite des Glases verbaut." Insgesamt wurde in dem Gebäude rund 485 Quadratmeter Glas aufgeteilt in rund 70 Sonnenschutzgläser, 70 Email-Brüstungsplatten sowie rund 50 Wärmeschutz-Glaselemente verbaut.

(bt)

argos-graz.at