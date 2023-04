In diesem Zusammenspiel spielt auch die fachgerechte Montage eine wesentliche Rolle. BUG Aluminium-Systeme hat hier ein technisch durchdachtes und dem Stand der Technik entsprechendes Lösungskonzept für die Fensterbankmontage umgesetzt. Auf den ersten Blick handelt es sich um einzelne Fensterbank-Zubehörteile, die auf Schlagregendichtheit geprüft sind und eine innovative Raffinesse auch bei der Montage aufweisen. In der Summe bilden die aufeinander abgestimmten Komponenten das Gesamtkonzept für ein sicheres und praktikables Fensterbanksystem, bei dem alle verwendeten Zubehörteile in sich geprüft sind. Dabei wurden auch reale Anwendungsvarianten, wie zum Beispiel integrierte Rollladenführungsschienen, berücksichtigt und getestet.