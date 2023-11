Profilystem für Glas

Im Quartier Neustadt Süd an der Salzhausstrasse 31, in der Nähe des Bieler Bahnhofs im Kanton Bern, liegen die ehemaligen Verwaltungsgebäude und Montagehallen der General Motors Suisse. Die gestalterisch anspruchsvollen Gebäude, die 1935 errichtet und später erweitert wurden, gelten als Pionierleistung des modernen Fabrikbaus in der Schweiz und stehen als wichtige Zeugen für die Industriegeschichte Biels unter Denkmalschutz. Architekt der avantgardistischen Bauten war der Zürcher Rudolf Steiger, der damit den Weg für das Neue Bauen bereitete. Im Zuge der energetischen Sanierung von Januar bis Juni 2022 wurden die historischen Verglasungen der Nord- und Südfassade im ersten Obergeschoss ausgetauscht und durch eine wärmegedämmte Lösung mit dem filigranen Profilsystem forster unico xs ersetzt.

Die beiden stützenfreien Montagehallen sind als Stahlkonstruktionen unter Sheddächern ausgeführt, einer Dachform, die vor allem bei Bauten mit großer Grundfläche zum Einsatz kommt. Dabei werden mehrere selbsttragende Satteldächer nebeneinandergesetzt. Ein besonderes Highlight der Hallen sind die großzügigen Glasfronten mit feinen Sprossen, die von der Bieler Salzhausstrasse aus Einblick in den Montageablauf erlaubten. Von 1955 bis 1957 wurden eine weitere Montagehalle und ein Ersatzteillager errichtet und 1976 folgte die Umnutzung zum Parkhaus, Einkaufszentrum und Bürogebäude.

Im Obergeschoss des Fabrikgebäudes befindet sich heute eine Verkaufsfläche der Möbelhauskette Livique. Als erste Etappe der energetischen Sanierung des historischen Gebäudekomplexes wurden die Festverglasungen der denkmalgeschützten Süd- und Nordfassaden des Ensembles im Obergeschoss durch wärmegedämmente Verglasungen ersetzt. In den nächsten Jahren sollen weitere Sanierungsetappen im gleichen Stil erfolgen.

Denkmalgerechte energetische