Smarte Vernetzung für individuelle Wohnszenarien

Flexible und zukunftssichere Lösungen bieten Komplettlösungen per Funk. Diese vernetzten Smart-Home-Systeme umfassen nicht nur automatisierten Sonnenschutz – auch Fenster, Türen, Beleuchtungskomponenten, Sicherheitssensoren und die Heizung können mit eingebunden werden. Sie ermöglichen die Erstellung individueller Wohnszenarien und stimmen alle Abläufe automatisch aufeinander ab. So werden beispielsweise die Rollläden bei Dämmerungseinbruch heruntergefahren und erst dann die passende Beleuchtung eingeschalten. Und auch die Heizung drosselt sich automatisch, wenn Fenster geöffnet werden. Mit solchen smarten Lösungen werden Sonne und Tageslicht perfekt genutzt und das Wohnen gestaltet sich bequem und energieeffizient.

Die Mitglieder des Bundesverbandes Sonnenschutztechnik statten ihre Beschattungen mittlerweile häufig mit einer breiten Palette an funkmotorisierten Antriebs- und Steuerungslösungen aus. Den Entwicklungen der Zeit entsprechend gibt es bereits autonome und zuverlässige Solarvarianten, die ihre Energie über leistungsfähige Solarpanele beziehen und so einen reibungslosen Betrieb von mindestens 45 Tagen gewährleisten – selbst bei fehlender Sonneneinstrahlung.

(bt)