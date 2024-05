Neue Mautregelungen in Österreich und Deutschland

Vignette oder GO-Box?

Ob die Maut mittels Vignette (zeitabhängig, meist ein Jahr) oder GO-Box (fahrleistungsabhängig, je nach gefahrenen Kilometern) zu bezahlen ist, richtet sich nun EU-weit nach der tzGm als relevante Grenze. Für Fahrzeuge, die bis zu 3,5 Tonnen tzGm aufweisen, ist die Maut per Vignette zu entrichten. Diese Umstellung wird bei einzelnen Fahrzeugen dazu führen, dass sie zwar weiterhin mit B-Führerschein gelenkt werden dürfen (hier kommt es auf das höchst hzG an), sich die jeweilige Maut nun aber strecken-, achs-, emissionsklassen- und CO2-abhängig errechnet und mit der GO-Box bezahlt werden muss. "Lenkerinnen und Lenker sollten daher die Angaben im Zulassungsschein (Werte in F1 und F2) kontrollieren, um die Maut in der richtigen Form zu bezahlen", so Patrick Hartweg.