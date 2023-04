"Wir schaffen durch die Erneuerung und Erweiterung unseres Maschinenparks rasch und effizient neue Fertigungskapazitäten und Anwendungsmöglichkeiten – in höchster Qualität“, erklärt m.köb-Geschäftsführer Manfred Köb. Sein Unternehmen hat rund 800.000 Euro in zwei Maschinen der neuesten Generation investiert. Eine automatische Schwenkbiegemaschine sowie eine CNC-Abkantpresse steigern die Effizienz und Kapazität des Metallverarbeitungsbetriebs um 15 bis 20 Prozent. Der hohe Automatisierungsgrad der modernen Maschinen sorgt zudem für Mitarbeiterentlastung und einen großen Schritt in Richtung digitaler Fertigung.