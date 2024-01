25 Jahre gemeinsame Arbeit für die "Warme Kante"

Gemeinsame Forschung und Entwicklung für optimierten Randverbund

Seither wurden die "Spacer" durch den Arbeitskreis technisch vergleichbar, vor allem beim Psi-Wert, der infolge sinkender Ug-Werte von Isoliergläsern immer wichtiger wurde. Die "Warme Kante" verringert die Kältebrücke im Übergang vom Isolierglas zum Profil, verhindert Kondensat bei kalten Temperaturen und verbessert die Wärmedämmung des Fensters insgesamt. Inzwischen wird auch intensiv an der Gebrauchstauglichkeit durch die Kombination unterschiedlicher Materialen im Abstandhalter geforscht, die Einfluss auf Farbechtheit und Haltbarkeit des Isolierglasrandverbundes haben, um beispielsweise den Anforderungen der RAL-Gütesicherheit zu entsprechen.

Viele Projekte des AK Warme Kante fanden Eingang in der Normierung, zum Beispiel die Definition "wärmetechnisch verbessert", die heute in der EN ISO 10077-1 sowie in der Norm zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fassaden, EN ISO 12631, zu finden ist.