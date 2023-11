"Aktuell befindet sich unser erstes Projekt, ein topmoderner OP-Saal in Spittal an der Drau, in Umsetzung", berichtet Herwig Gasser, Gründer von GG-LED-Glass. Dank seiner Vielseitigkeit könnte das Glas zu einem Game Changer in vielen Branchen werden. Das unmittelbare Ziel des Teams um Herwig Gasser ist das Finden eines Partners aus der Industrie zur Optimierung der Produktion und Integration in verschiedene Anwendungen. "Wir denken dabei vor allem an Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Lebensmittel, aber auch aus der traditionellen Möbelindustrie." Kontakt: office@glasgasser.at

Weitere Informationen: gg-led-glass.com