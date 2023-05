Dreidimensional freigeformtes Isolierglas

Die Zahl der Glasbieger, die in Europa in der Lage sind, solche Isoliergläser herzustellen, bewegt sich im niedrigen einstelligen Bereich. Carsten Kunert, Standortleiter Döring Vandaglas, zu den Herausforderungen: "Die Schwierigkeit bei parametrischen 3D-Freiformen besteht darin, die 3D-Datei aus der BIM Modellierung auf die neutrale Fase des Glases herunterzubrechen. Vor dem eigentlichen Biegen müssen die Abmessungen der Einzelglaszuschnitte für jede einzelne Biegeebene unter Berücksichtigung des Glasaufbaus ermittelt werden. Darüber hinaus benötigen wir bei diesen mehrachsigen Biegungen für jedes Glas individuelle Stahl-Biegeformen, die die tonnenschweren Glaspakete bei Temperaturen bis zu 650 °C während der gesamten Prozessdauer tragen. Erst mit modernen 3D-Zeichenprogrammen, der direkten Datenübertragung an Präzisionsmaschinen für den Formenbau sowie digitalen 3D-Messinstrumenten wurden solche komplexen Formen im Glasbau möglich."

(bt)