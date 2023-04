Wie kann man sich die Entstehung eines neuen Produkts im Beschlagbereich vorstellen? Was sind die Entwicklungsschritte?

Frank: In der Konstruktion leben wir vom Input des Marktes. Gemeinsam mit dem Vertrieb und den Verantwortlichen aus den verschiedenen Produktbereichen analysieren wir die Gegebenheiten. So entstehen neue Anforderungen an ein zu entwickelndes Produkt und diese richten sich, wie z. B. im Fall vom "Juna" Duschtürband nach Größe des Beschlags, gewünschte Lastaufnahme und geringstem Spaltmaß. Dann beginnt die Ideenfindung. Was lässt sich optimieren? Etwa in Bezug auf das Design und die Montage.

Wie lange dauert es im Schnitt von der Idee bis zur Marktreife eines neuen Produkts?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, da es vielfältige Einflussfaktoren gibt. Die Erfüllung von Normen und Richtlinien, aber auch Patenrecherchen und -einreichungen dauern unterschiedlich lang. Umfangreiche Qualitätstest sind bei uns Pflicht, damit unsere Produkte immer den hohen Anforderungen gerecht werden. Aber natürlich gibt es auch viele clevere Produktideen, die schnell umgesetzt werden.

Welche Bedeutung hat die möglichst einfache Montage in der Produktentwicklung?

Einer der größten Nutzen unserer Kunden aus dem Handwerk ist eine einfache Montage. Gerade bei unserer aktuellsten Entwicklung, dem Duschband "Juna", war die Montagefreundlichkeit daher das erste Gebot. Das ist uns mit den einheitlichen Schrauben und der patentierten Nulllagenverstellung erfolgreich gelungen. Das haben uns zahlreiche Kunden bestätigt.