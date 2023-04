Erste Versuche unter Einsatz von Wasserstoff

"Durch die perspektivische Umstellung des Energieträgers auf direkte elektrische Heizung und Wasserstoff-Verbrennung können die direkten CO 2 -Emissionen des Standorts Herzogenrath (Scope 1) um bis zu 70 Prozent gesenkt werden", erläutert man bei Saint-Gobain die aktuellen Versuche am deutschen Standort. Diese durch Saint-Gobain Glass Deutschland unter Leitung der Forschungseinheit Saint-Gobain Conceptions Verrières durchgeführte technische Meisterleistung ist eine Weltpremiere. Das Forschungs- und Entwicklungsprogramm wurde 2022 in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen deutschen Labor Gas und Wärme Institut Essen e.V. (GWI) gestartet.

Vor den industriellen Tests am Standort Herzogenrath wurden in Frankreich Versuche im Labormaßstab in den beiden Forschungszentren Saint-Gobain Research Paris in Aubervilliers und Saint-Gobain Research Provence in Cavaillon durchgeführt. Der politische Wille auf europäischer und deutscher Ebene, schwer zu dekarbonisierende Industrien zu unterstützen, hat dazu geführt, dass sich Saint-Gobain um eine Förderung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bemüht und eine Genehmigung auf einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn erhalten konnte.