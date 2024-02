Die Gebrauchstauglichkeit eines Ganzglasgeländers definiert sich vor allem dadurch, dass es nach einer Belastung durch Stoß oder Windbelastung in seine ursprüngliche Position zurückkehren muss. Diese Forderung ist entscheidend, da die Befestigungstechnik sowohl stabil und langlebig als auch funktional sein muss. Die Konsequenz dieser Fehlstellungen ist letztlich eine unklare und undefinierte Befestigungskonstruktion, die weder den Systemprüfungen noch den statischen Berechnungen entspricht und somit auf deren Sicherheit nicht mehr beurteilt werden kann.

In der Praxis zeigt sich, dass nicht alle Systeme diesen Anforderungen gerecht werden. Die Verwendung von Keilen, Gummiteilen oder anderen Materialien für die Befestigung kann dazu führen, dass das Geländer nach einer Belastung nicht mehr vertikal steht. Ursächlich dafür ist eine Veränderung der Lageposition dieser Materialien, was zwangsläufig eine dauerhafte Schräglage des Glasgeländers zur Folge hat.