Glaselemente mit integrierten LED für einzigartige Fassaden

LOCA-Technologie bringt architektonische Vorteile

Die konstruktiven Eigenschaften der mit LOCA hergestellten Verbundgläser, wie beispielsweise das "G-Glass" liefern eine ganze Reihe an Vorteilen. Die LOCA-Technologie benötigt keine hohen Drücke und Temperaturen bei der Verarbeitung. Aufgrund der passiven Aushärtung lassen sich so sensible elektronische Bauteile wie LED oder Funktionsfolien sicher in die polymere Zwischenschicht der Verbundgläser einbetten. Darüber hinaus besitzen die Liquid Optical Clear Adhesives für Architekt*innen zwei entscheidende Pluspunkte: ihre optische Qualität in Verbindung mit hoher mechanischer Stabilität. LOCA bleibt nach dem Aushärten vollständig transparent, was für glasklare Scheiben und genügend Lichteinfall im Inneren von Gebäuden sorgt. Die integrierten LED sind bei Tageslicht nahezu unsichtbar und erlauben einen ungehinderten Blick nach draußen.

Im Gegensatz zu Folien, die ebenfalls als Zwischenschicht in Verbundgläsern genutzt werden, gehen Liquid Optical Clear Adhesives beim Aushärten eine chemische Bindung zur Oberfläche ein. Zusätzlich bildet das Material selbst einen dreidimensional vernetzten Verbund, der sich selbst bei starken Temperaturschwankungen durch eine hohe strukturelle Stabilität auszeichnet und auch bei extremer Belastung nicht splittert. Daher lassen sich Verbundgläser wie das "G-Glass", die mit LOCA gefertigt wurden, zu Isoliergläsern weiterverarbeiten und eignen sich als konstruktives Bauelement besonders für anspruchsvolle architektonische Konzepte mit Glasfassaden, Glasbalustraden oder Glasbrücken.

(bt)