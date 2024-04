Einfache Montage in zwei Schritten

Wie bei allen GM-Railing-Geländern erfolgt auch hier die Montage des Systems in zwei einfachen Schritten. Zunächst wird die Unterkonstruktion mit dem Bauwerk verbunden. Dann müssen die im Werk vorgefertigten Glasmodule eingehängt werden. Nachdem diese justiert und fixiert sind, ist die Arbeit erledigt. Zahlreiche, bereits realisierte Beispiele zeigen, dass so eine hohlraum- und spannungsfreie Glaslagerung sicher gewährleistet werden kann.

Aktuell sind Photovoltaikanlagen meist auf Gebäudedächern montiert. Doch hier haben sie im Winter einen deutlichen Nachteil: Aufgrund des niedrigen Sonnenstandes ist ihre Leistungsfähigkeit herabgesetzt. Vertikal angebrachte Solarzellen – wie zum Beispiel an Balkonbrüstungen – können dieses Defizit ausgleichen und eine möglichst autarke Energieversorgung sicherstellen. Sie sind in den Morgen- und Abendstunden – also genau dann, wenn die meiste Energie verbraucht wird – sehr ertragreich. Dementsprechend stellen Solarmodule in Balkonbrüstungen einen wichtigen Schritt in Richtung umweltschonendes Bauen dar.

Das System von Glas Marte eignet sich gleichermaßen für Sanierungs- sowie Neubauprojekte und kann zum Beispiel für Wohnhäuser, Hotels, Büros und viele andere Gebäudearten verwendet werden.

(bt)

Weitere Informationen: glasmarte.at