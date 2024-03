Die Monografie von Alicia Waldstein-Wartenbergstellt ist eine erste ausführliche Beschäftigung mit der Glasmalerei der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Wien dar. Grundlagen für die Arbeit bildeten die Erstinventarisation aller erhaltenen historistischen sakralen Glasmalereien im heutigen Stadtgebiet von Wien sowie die Auswertung der dazu überlieferten Archivalien in den relevanten Werkstätten und öffentlich zugänglichen Archiven.

Der Schwerpunkt liegt auf der ehemaligen Glasmalereiausstattung des Stephansdoms (1857–1901), die beim Brand am Ende des Zweiten Weltkriegs unterging. Neben der Entstehungsgeschichte und der Beschreibung dieses verlorenen Zyklus rücken auch die daran beteiligten Dombaumeister (Leopold Ernst, Friedrich v. Schmidt), Künstler (Joseph v. Führich, Johann Ev. Klein, Franz und Karl Jobst) und Werkstätten (Carl Geyling, Tiroler Glasmalereianstalt, Charles Lorin, Mayer‘sche Hofkunstanstalt) in den Fokus.

Für die kunsthistorische Einordnung werden zahlreiche lokale, regionale und internationale Vergleichsbeispiele herangezogen und die wechselseitigen Einflüsse untersucht. Als bedeutende Vergleichsobjekte dienen die Glasmalereiausstattungen der Dome zu Köln, Prag und Linz sowie der Wiener Votivkirche und der Budapester Matthiaskirche. Dazu kommen Objekte mit direktem Bezug zum Stephansdom wie die Dome zu Košice und Bratislava, die Basilika St. Epvre in Nancy, die Kirche St. Joseph Artisan in Paris, das Stift Klosterneuburg, die Wallfahrtskirche in Marianka u.v.m.

Damit liefert diese systematische Überblicksarbeit einen grundlegenden Beitrag zur Geschichte der österreichischen Kunst des Historismus.

Glasmalerei des Historismus in Wien

unter besonderer Berücksichtigung der ehemaligen Ausstattung des Stephansdoms

Glasmalerei-Monografien Band 3

400 Seiten, 135 überw. farb. Abb.

ISBN: 9783000772115

39 Euro