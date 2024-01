Isolierglas wiederverwerten

Drei Fragen zum Thema Isolierglas-Trennen

Das Auftrennen von Iso-Einheiten ist ein Prozess, den Glasverarbeiter*innen bislang wegen des Zeit- und Kostenaufwands vielfach vermeiden. Inwieweit sehen Sie hier eine Veränderung?

Heinrich Ostendarp: Automatisierte Trenntechnik wird hier die Ausgangslage ändern. Neben höherer Produktivität und Sicherheit ist die Trennqualität höher, die Scheiben sind dadurch sauberer und auch der Abstandshalter bleibt mit seinem Trockenmittel unbeeinträchtigt. Das ISO-Trennen selbst wird bei größer werdenden Scheiben und einem wachsenden Anteil an Sondergläsern finanziell interessanter. Bei einer kleinen Glaseinheit mit zwei einfachen Floatscheiben gilt es den Aufwand und Nutzen derzeit noch individuell abzuwägen. Ist allerdings eine VSG-Scheibe, eine besondere Beschichtung oder ein ESG enthalten, wird das Separieren zunehmend attraktiv. Dies auch, wenn es sich im Falle der Reparatur einer Einheit um eine Zustellscheibe handelt, die Lieferzeiten oder höhere Kosten nach sich ziehen würde. Der Effekt der Anlage ergibt sich einerseits aus dem Takt. Das Trennen muss automatisiert so schnell erfolgen, dass neben der Umwelt auch der Geldbeutel profitiert. Mit der steigenden CO 2 -Bepreisung wird sich dieses Verhältnis weiter verbessern. Andererseits spart die Reparatur oder die sortenreine Wiederverwertung CO 2 und trägt zum Erreichen der Klimaziele bei.

Sie betonen den Aspekt der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung. Können Sie das noch weiter erläutern?

Heinrich Ostendarp: Die Klimaschutzziele sind heute präsenter denn je. Inzwischen gibt es Ausschreibungen, bei denen Konzepte zum Recycling und zur Verbesserung der Klimabilanz gefordert werden. So kann das Isolierglastrennen schon aus Imagegründen sehr interessant sein. Zusätzlich spart das Recycling CO 2 ein und reduziert beim Floatglashersteller die Kosten für die CO 2 -Zertifikate. Letztlich muss sich das Engagement jedoch auch rechnen, was durch finanzielle Anreize verstärkt werden kann.

Das Iso-Trennen ist noch nicht allzu verbreitet, dennoch existiert große Aufmerksamkeit für das Thema. Was erwarten Sie für die Zukunft?

Heinrich Ostendarp: Für die Zukunft kann ich mir vorstellen, dass sich neue Interessensgruppen mit diesem Thema auseinandersetzen werden. Das Trennen der Iso-Einheiten wird dann zum Teil schon auf der Baustelle erfolgen. Über Softwareplattformen können Anbieter und Käufer zusammenkommen. Denkbar sind auch neue Glasprodukte bis hin zu Isolierglaseinheiten aus vollständig wiederverwendeten Scheiben. In Hinblick auf die Energiepreise wird das Einschmelzen noch interessanter – bereits heute ist die Nachfrage nach sortenreinen Scherben für die Floatwanne groß.