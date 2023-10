"Pilkington Mirai" ist eine kohlenstoffarme Alternative zu konventionellem Floatglas – laut Produzent Pilkington Austria ohne Kompromisse bei Leistung, Qualität oder ästhetischem Erscheinungsbild einzugehen. Das Glas wurde erstmals durch die Kombination von alternativen Brennstoffen, einem hohen Anteil an recyceltem Glas und grüner, elektrischer Energie entwickelt. Der Name "Mirai" bedeutet auf Japanisch "Zukunft" und markiert den Auftakt einer neuen Generation von umweltfreundlichen Glasprodukten bereits in der Herstellung.

Kristian Chalmers, Global Strategic Commercial Manager bei der NSG Group, betont: "Die Einführung von 'Pilkington Mirai' markiert den Beginn einer spannenden Reise. Diese neue Produktreihe wird Architekten die Lösungen bieten, die sie benötigen, um die CO 2 -Emissionen ihrer Projekte zu reduzieren. Auf unserem Weg zur CO 2 -Neutralität planen wir, unser Angebot durch weitere Kooperationen und technologische Fortschritte in naher Zukunft zu erweitern."