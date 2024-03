Saint-Gobain Glass Produkte sind Cradle to Cradle certified

Bestwerte für "Oraé"

Im Zertifizierungsprozess nach Cradle to Cradle (C2C) werden Produkte von unabhängigen Expert*innen auf der Grundlage ihrer ökologischen und sozialen Auswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus bewertet. Die Zertifizierung garantiert, dass die Materialien strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, um ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Im Fokus stehen fünf Kategorien, die zentrale Themenbereiche der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft umfassend abdecken: Materialgesundheit, Materialwiederverwertung, Erneuerbare Energien und CO 2 -Management, Wassermanagement sowie Soziale Verantwortung.

Bei der grundsätzlichen Bewertung der "Umweltpolitik und des Umweltmanagements" erhielten sogar alle eingereichten Saint-Gobain Produkte die höchste Einstufung in "Platin". Das neue CO 2 -reduzierte Glas "Oraé" wurde darüber hinaus in der Kategorie Kreislauffähigkeit mit dem höchsten Wert eingestuft. Mit einem Fußabdruck von nur 6,64 kg CO 2 -eq/m² bei 4 mm Standarddicke liegt das neue Basis-Glas mehr als 40 Prozent unter dem bisherigen Durchschnitt der in Europa produzierten Gläser des Unternehmens. Der Schlüssel dafür liegt unter anderem in dem hohen Scherbenanteil in der Glasproduktion (64 %).

