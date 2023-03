Doppelt gewonnen

Eine der wohl spannendsten Entwicklungen für die Glas- und Fassadenbranche in der jüngsten Vergangenheit ist Saint Gobain mit "iWin" gelungen. Im neuen digitalen Service, der auch als "Schlussstein für den digitalen Zwilling von Gebäuden" bezeichnet wird, birgt jede Menge Potenzial in sich – nicht nur für einzelne Projekte, sondern für die gesamte Bau- und Immobilienwirtschaft. Der Clou daran ist, dass sich der Weg eines analogen Gebäudes über seinen gesamten Lebenszyklus perfekt dokumentiert ablesen und rückverfolgen lässt. "iWin besteht grundsätzlich aus zwei Parametern: erstens aus dem RFID-Chip, und zweitens aus einer cloudbasierten Datenplattform, über die sich die Projektpartner austauschen können. Es funktioniert wie in der Textilindustrie: Wenn man einkaufen geht und nicht bezahlt, dann piept es. Es ist mehr oder weniger die gleiche Technologie. Aber natürlich haben wir eine speziellen RFID-Tag, der in einer anderen Form – unsichtbar – in die Isolierglas-Einheiten einer Fassade integriert wird", erklärt Andreas Bittis, Marketing Director iWin, Saint-Gobain Glass Facade. "Auf der RFID-Technologie steht eine eindeutige Nummer, die auf alle Daten hinweist, die sich in der Datenbank befinden. Hier sprechen wir über Logistik, Produktionsdaten, Testprotokolle, was auch immer. Die Partner können das Produkt wirklich ganzheitlich betrachten, und wenn ich Produkt sage, meine ich sowohl das Glas als auch den Rahmen – das macht Sinn."