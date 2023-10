Gute-Laune-Architektur

Erweiterung und Öffnung des Arbeits- und Wohnraums zum Außenraum – darin sieht Johannes Söllinger, Projektberater bei Wicona Austria, die Hauptaufgabe von Sommer- und Wintergärten – möglichst flexibel, möglichst variabel. Für ihn ist das ein großes Thema auch in der Wirtschaft, allen voran in der Gastronomie, aber auch in Betrieben, die durch schöne Terrassen einen Wohlfühlbereich zur Kunden- oder Mitarbeiterbindung schaffen. Nicht zu vergessen die exklusiven Immobilien- und Wellnessbetriebe mit Poollandschaften, die variabel geöffnet und geschlossen werden. "Für diese Anwendungen benötigt es aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen unterschiedliche Leistungsfähigkeiten hinsichtlich Wärmeschutz, Lärmschutz, Einbruchhemmung und optional elektrische Bedienung. Dabei sind Glas- und Öffnungsgrößen ein wesentlicher Punkt", so Johannes Söllinger. "Wicona bietet hier mit seinen verschiedenen Produkten für Hebeschiebetüren, Schiebetüren und Faltschiebetüren sehr große Abmessungen. Das Wicona 'Wicslide 75FD' Faltschiebesystem bietet zum Beispiel mit bis zu zehn öffenbaren Flügeln eine maximal öffenbare Länge von zwölf Metern bei einer maximalen Höhe von drei Metern.

Besonders elegant wirkt das Schiebesystem Wicona "Artline XL", nicht zuletzt durch seine Nurglas-Optik, den schlanken Profilen und einer maximalen Flügelhöhe bis zu 4,5 Metern. Mit ins Paket gehört die Kombination mit sonnenschutzwirksamen Beschichtungen am Glas oder variablen beweglichen Sonnenschutzsystemen, um die Kühlung im Sommer zu verhindern oder deutlich zu reduzieren, genauso wie die Kombination der Systeme mit Photovoltaikelementen.

Neu ist für Aluminium-Systeme, dass die Reduktion der CO 2 -Bilanz und die Reduktion des Primärenergiebedarfes bei der Auswahl des Materials maximiert werden kann. Wicona setzt immer mehr Kreislaufwirtschaft und somit auf den Einsatz von "Hydro Circal 75R", ein Material mit einem Anteil von mindestens 75 Prozent Recycling-Aluminium. "Ein weiterer Schritt zur Reduktion des CO 2 -Ausstoßes ist auch die Möglichkeit die Gläser in unseren Systemen aus Basismaterial der Saint Gobain Glass Typ 'Oraé' zu verwenden. Durch erhöhte Nutzung von Glasscherben in der Produktion ist es gelungen den CO 2 -Footprint drastisch zu reduzieren", fügt Johannes Söllinger hinzu.