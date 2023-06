Wie schätzen Sie die aktuelle Lage für die Glas- und Fensterbranche ein? Welche Trends sehen Sie aufkommen?

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten wird 2023 sicher wieder ein anspruchsvolles Jahr. Die Prognosen gehen klar in Richtung schrumpfender Märkte. Das nehmen wir sehr ernst, auch wenn das erste Quartal des Jahres besser zu sein scheint als ursprünglich erwartet. Es ist noch zu früh, um erleichtert aufzuatmen, denn der Abwärtstrend kann sich im weiteren Verlauf des Jahres einstellen, da der Renovationsmarkt den geringeren Bedarf für Neubauten nicht ausgleichen wird. Das Angebot an Glas hat sich wieder normalisiert, und die gesamte Branche ist bereit, den Marktbedarf zu decken.

Der wichtigste Trend für 2023 und die folgenden Jahre ist Nachhaltigkeit, was uns neue Impulse geben und uns zur Anpassung unseres Wertversprechens bewegen wird. Die Bauwirtschaft und insbesondere der Wohnungsmarkt sind ja zentrale Stellschrauben, um der globalen Erwärmung entgegen zu treten. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein niedriger CO 2 -Fußabdruck schnell ein integraler Bestandteil der Produktleistung und der Wettbewerbsfähigkeit sein wird. Die Werte, die für den Bau und den Betrieb eines Gebäudes erreicht werden, sind bereits jetzt Schlüsselmerkmale – und für die wird von jeder Komponente ein Beitrag erwartet. Zudem sehen wir in verschiedenen Ländern, dass sich die staatlich definierten Vorgaben für die Menge an gebundenem CO 2 bei Neubauten verändern. So hat Frankreich die Gesamtmenge an CO 2 , die beim Bau eines Gebäudes entstehen darf, mit einer Obergrenze inzwischen gedeckelt. Diese Entwicklungen werden sich in ganz Europa und darüber hinaus verstärken und deutlich Einfluss auf den Markt haben. Das beobachten wir sehr genau.

Was trägt Ihr Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit bei?