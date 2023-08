Alles glänzt

Eine besonders engagierte Vertreterin unter den 88 noch in Österreich tätigen Vergolder*innen ist Elfriede Edlmaier. Dass sie diesen Beruf im Jahr 1991 ergriff, war aber eher Zufall, denn eigentlich wollte sie Tischlerin werden. „Leider hat das damals nicht geklappt, in meinem Jahrgang war das für Mädchen eher unüblich. So habe ich bei einem Restaurator in Neulengbach gelernt“, erzählt die Niederösterreicherin, die 1999 die Meisterprüfung zur Vergolderin ablegte und auch einige Zeit in diesem Bereich tätig war. Unter „ihren“ Baustellen finden sich so klingende Namen wie Schloss Schönbrunn, die Wiener Hofburg und die Karlskirche. Das reine Restaurieren wurde Edlmaier aber bald zu langweilig: „Ich habe bald gemerkt, dass das Material viel mehr kann. Ich wollte kreativ sein und der Wunsch, selbst etwas zu bauen und zu tischlern, wurde immer stärker.“ So war der nächste Schritt ein logischer: Elfriede Edlmaier machte sich 2005 selbstständig und gründete ihr Unternehmen „Kunst und Raum“ in der Nähe von Tulln. Mit dem Firmennamen möchte sie Verschiedenes ausdrücken: „Zum einen ist Handwerk für sich schon Kunst. Und zum anderen interessiert es mich sehr, ein Möbel, ein Bild oder andere Gestaltungselemente in einem Raum so zu platzieren, dass alle Komponenten perfekt zur Geltung kommen.“

Mehr Mut

Am Anfang stand das Vergolden von Rahmen, Spiegeln und Lampen im Fokus, die Meisterin wurde aber bald mutiger: Sie begann, Möbel, Wände und Decken mit Metallen „zu überziehen“. Heute ist sie in ihrer Nische gut etabliert, momentan kommt ihr die große Nachfrage nach metallischen Oberflächen im Wohnbereich zusätzlich zugute. Denn es gebe zwar metallisierende Lacke, diese böten aber bei Weitem nicht die Möglichkeiten echter Metalle: „Ich kann mit meinen Materialien unglaublich kreativ sein, ich kann um die Kante arbeiten, Rundungen herausholen, plastische Effekte und unterschiedliche Farbnuancen herausarbeiten.“