Der Augenblick entscheidet

Geht nicht, gibt’s nicht – so das Motto der Gebrüder Gahr. Bei der Fertigung ihrer Kunstwerke gehen die Metallbauer immer wieder von Neuem an die Grenzen des Machbaren. Ihr Repertoire reicht dabei von Feuerstellen, Lichtobjekten, Trophäen, Metallbildern und Skulpturen bis hin zu Türen und Toren, Möbeln, Innenausbauten. Ebenso vielfältig sind die Formen und Farben der metallischen Kunstwerke. Diese sind häufig der Natur entlehnt, wie Robert Gahr erklärt: „Bei der Gestaltung unserer Objekte nehmen wir oft Phänomene aus der Natur zum Vorbild – wenn wir etwa aus dem Fenster schauen und die Berge um Bischofshofen mit ihren Felsaufbrüchen, Spalten und indifferenten Landschaftslinien betrachten, dann ist das für uns eine schier unendliche Inspirationsquelle“, so der Salzburger über die multifaktoriellen Intentionen ihrer Kunstwerke.