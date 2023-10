Die Heizkurier Gruppe übernimmt Suter

Die Heizkurier Gruppe erweitert ihr Unternehmensportfolio um die Schweizer Suter Gruppe sieht sich damit als Marktführer für Equipment-as-a-Service von mobilen Wärmelösungen in der DACH-Region. Die gemeinsame Gruppe - bestehend aus den Unternehmen Heizkurier GmbH, Energie Bringer GmbH, energy4rent GmbH und Suter AG - erwirtschaftet mit etwa 180 Mitarbeitern an 17 Standorten in der DACH-Region rund 70 Mio. Euro p.a. und verfügt "über den größten und technologisch fortschrittlichsten Gerätepark für mobile Wärmeanwendungen", so das Unternehmen in einer Aussendung.

Die gemeinsame Gruppe profitiere von erheblichen Synergien aus der innovativen Pellet-Technologie von Suter sowie dem umfangreichen Marktzugang in der DACH-Region. Dies ermögliche eine ideale Positionierung, um vom Trend der energetischen Sanierung im Gebäudesektor und von der Defossilisierung der Heizsysteme zu profitieren. „Durch den Einsatz der grünen Pellets Technologie bestehen speziell in Österreich noch zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Bauheizung und -trocknung, Industriewärme, Landwirtschaft und Events“, erklärt Georg Patay, Geschäftsführer von energy4rent.