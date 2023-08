Die Kunst des Beizens

Lacke, Öle und Wachse können das Holz schützen, sie können es anfeuern und einfärben – doch nur Beizen können seinen Charakter wirklich verändern. Das hat einen einfachen Grund: Lacke liegen auf der Holzoberfläche auf und bilden dort einen Film. Beizen mit ihren Farbstoffen und Pigmenten dringen dagegen tiefer in das Holz ein und verändern so seine Optik. Einen Schutzfilm an der Oberfläche erzeugen Beizen nicht – deshalb müssen sie immer überlackiert werden.

Vielfältige Maserungen

Die Wirkung einer Beize hängt vom jeweiligen Holz ab. Der optische Charakter von Nadelhölzern wird durch die harten Jahresringe bestimmt, die mit einer Positiv-Beize noch hervorgehoben werden können. Diese Beizen enthalten besondere Farbstoffe, die mit den Holzinhaltsstoffen reagieren. Da in den harten Jahresringen mehr Holzinhaltsstoffe enthalten sind, fällt die Reaktion dort stärker aus – die Farbe der Jahresringe wird betont. Diese chemische Reaktion braucht eine gewisse Zeit, deshalb gilt es, die empfohlene Auftragsmenge zu beachten und auf forcierte Trocknung zu verzichten. Je nach verwendeter Beize fällt der Positiv-Effekt unterschiedlich aus. Negativ-Beizen dagegen enthalten nichtreaktive Farbanteile, die sich im weichen Holz zwischen den Jahresringen besser ablagern können und so dessen Farbe verstärken.

Einen vergleichbaren Effekt gibt es bei Laubhölzern, die je nach Holzart grobe oder feine Poren aufweisen. Porenbetonte Beizen dringen tief in die Poren ein und heben sie dadurch hervor. Egalisierende Beize oder halbtransparente Farbbeize sind wiederum Beizsysteme, die sich verstärkt an der Holzoberfläche ablagern – Unterschiede im Holz, etwa bei einer sehr unruhigen Optik oder unterschiedlich gemaserten Furnieren, können so ausgeglichen werden.

(Text: Jutta Libowitzky, Mario Menghin, Yoko Rödel)