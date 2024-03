Josef Trummer dazu: „Die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll, es wird den Schülerinnen und Schülern nichts geschenkt!“ Das gilt auch für das zweijährige Kolleg, das sich an Maturantinnen und Maturanten richtet, in der Öffentlichkeit aber offensichtlich zu wenig bekannt ist. Denn pro Jahrgang finden sich meist nicht mehr als drei Maturanten, die diese Berufsausbildung wählen. „Wir sind froh über jeden Maturanten, der sich anmeldet“, erklärt Elisabeth Berger.

Sind die Anforderungen für AHS-Absolventen zu hoch, sehen sie unüberwindbare Hürden? „Es gibt keine Hürden! Man muss kein technisches Vorwissen haben, aber natürlich Freude an der Technik“, so Josef Trummer. Und Elisabeth Berger ergänzt: „Der Unibetrieb ist nicht für alle das Richtige, es gibt Leute, die brauchen ein verschultes System mit klaren Abläufen und Strukturen, wie sie es in unserem Kolleg finden.“

Alle an einer Schulbank

Die Kollegteilnehmer werden zusammen mit den Schülern des Aufbaulehrgangs Gebäudetechnik unterrichtet. Daran teilnehmen können Absolventen einer Fachschule oder Lehre. Ihre Ausbildung startet ein Semester früher, umfasst also 2,5 Jahre. „Der Stundenplan des Kollegs und des Aufbaulehrgangs ist nahezu ident, die Schüler durchlaufen das selbe Ausbildungsprogramm, am Ende sollen sie ja die selben Kompetenzen haben. Der Unterschied liegt darin, dass die Teilnehmer des Aufbaulehrgangs auch in Fächern der Allgemeinbildung Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet werden. Den Schülern des Kollegs wird in diesen Stunden das fehlende Werkstattwissen und auch zum Beispiel Grundlagenwissen im Maschinenbau vermittelt“, geht Josef Trummer ins Detail. „Das schöne ist die bunte Mischung in einem Jahrgang, das sitzt ein Geselle neben einem Meister und neben einem Maturanten. Jeder kann seine Stärken einbringen“, weiß Elisabeth Berger.

Alles in allem starten pro Jahrgang 20 Interessierte die Ausbildung zum Gebäudetechniker, zwischen 30 und 40 Prozent brechen sie allerdings noch vor Abschluss ab. Es ist übrigens nicht als Diskriminierung zu sehen, dass nicht von Schülerinnen oder Teilnehmerinnen gesprochen wird. Die Frauenquote in der Gebäudetechnik an der Schule ist erschreckend niedrig, nur zwei Mädchen sind derzeit in der fünfjährigen HTL in Ausbildung, im Kolleg gibt es aktuell gar keine Teilnehmerinnen.

Wer initiiert den Imagewandel?

Woran liegt es nun, dass sich die Zahl der an dieser Ausbildung Interessierten – egal ob männlich oder weiblich - so stark in Grenzen hält? Die Branche sucht bekanntlich händeringend nach Fachkräften, an den Jobchancen kann es wohl nicht liegen.