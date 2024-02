Aus allen Blickwinkeln

In Anbetracht schwindender Ressourcen sollen Möbelstücke möglichst langlebig und an die nächste Generation, vielleicht sogar darüber hinaus, vererbbar sein. Das Solide bekommt seinen verdienten Stellenwert wieder zurück, das Handgefertigte ist wieder in. Unter dem Strich kann man beobachten, dass die gesamte Wertschöpfung - also auch in der Produktion - zu einem zentralen Thema geworden ist und in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Eine begrüßenswerte Entwicklung, die es endlich geschafft hat, sich durchzusetzen, nachdem sie viele Jahre einfach nur ein Marketing-Gag gewesen ist.