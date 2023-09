Wenn ihr einen Entwurf beginnt, was ist denn da zuerst: die Farbe oder das Objekt?

Sehr oft steht ein Farbgefühl ganz am Anfang eines Entwurfes, noch bevor die Formen entstehen. Manchmal entsteht beides gemeinsam, Farben sind aber in jedem Fall immer von Beginn an mit im Prozess. Durch viele Gespräche mit unseren ­Kunden, in denen wir die Bedürfnisse, die Anforderungen und Wünsche an ein Projekt hören, durch Ortsbegehungen bei Interior-Projekten oder Produktionsführungen bei Produktdesignprojekten entstehen bei uns zuerst diffuse Gefühle, Bilder, Stimmungen und damit auch Farben, die wir für das jeweilige Projekt stimmig finden.

Erstaunlicherweise „sehen“ wir beide sehr oft dieselben Farben für ein Projekt. Unser Gestaltungsprozess fängt oft auch bei uns mit vielen Gesprächen an, in denen wir uns wie beim Pingpong Ideen hin und her spielen, ergänzen und weiterentwickeln. Wir entwerfen so im Kopf und beschreiben uns gegenseitig die diffusen Bilder, Farben und Stimmungen, die dann immer konkreter werden, bis wir sie schließlich auf Papier bringen.

Inwieweit beeinflusst Farbe euren kreativen Prozess?

Farben sind ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer kreativen Prozesse, sie beeinflussen nicht nur, sondern gestalten aktiv mit.

Farben sind in ihrer Wirkung nicht immer berechenbar. Hat euch schon mal eines eurer Produkte in einer anderen Farbe selbst überrascht? Wenn ja, inwiefern?

Das kommt tatsächlich immer mal wieder vor, und es ist jedes Mal wieder extrem spannend, was Farben mit einem Produkt, einer Form und dessen Materialität machen. Am eindrücklichsten war für uns ein Erlebnis noch im Studium, als wir unser Erstlingswerk – wenn man so möchte –, den Hocker Nido, entworfen haben, einen extrem leichten Hocker, komplett aus in Harz getränkten Glasfasern gewickelt. Wir haben anfangs, da es eine Materialstudie war, nicht an die Farben gedacht. Glasfaser ist weiß, aber im Zusammenspiel mit Harz wird die Farbigkeit leicht durchscheinend und giftig grün. Wir waren total unzufrieden mit dem Entwurf und konnten nicht begreifen, was daran nicht stimmt. Bis wir zum Glück irgendwann auf die Idee gekommen sind, eine Sprühdose in die Hand zu nehmen und den Hocker einfach schnell mal anzusprühen. Der Effekt war riesig und wir wieder zufrieden mit unserem Entwurf. Es war schlichtweg die falsche Farbe für das Objekt, denn bei dem handwerklichen Charakter der gewickelten Glasfaser brauchte es als Gegenspieler eine starke und klare Farbigkeit, um den Entwurf abzurunden.