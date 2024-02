Haben Sie ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Die Duale Akademie. Damit haben wir in Oberösterreich eine Plattform geschaffen, die es jungen Menschen mit Matura erlaubt, die Lehre zum Tischlereitechniker in verkürzter Zeit, innerhalb von nur drei Jahren abzuschließen. Die Teilnehmer der dualen Akademie werden in der Berufsschule in einer eigenen Klasse unterrichtet und steigen mit einer deutlich höheren Gehaltseinstufung in den Betrieb ein. Mit dieser Plattform können wir meiner Meinung nach sehr viel erreichen und in Zukunft tatsächlich mehr Fachkräfte gewinnen.

Wie beurteilen Sie das Image des Tischlerberufs in der Öffentlichkeit?

Tischler:innen sind hervorragende Handwerker und werden als Allrounder hoch geschätzt. Deswegen ist es leider oft so, dass die Industrie auch aus anderen Branchen gut ausgebildete Mitarbeiter abwirbt. Es muss noch stärker an die Jugend kommuniziert werden, dass Tischlereibetriebe top ausgestattete, moderne Unternehmen sind. Viele Firmen präsentieren ihre Betriebe schon in großartigen Videos, die die Maschinentechnik und die tolle Ausstattung zeigen. Das Schöne an unserem Beruf ist, dass selbst die modernste Technik, die in vielen Bereichen eine wesentliche Erleichterung für den Arbeitsalltag darstellt, das Handwerk letztendlich doch nicht ersetzen kann. Der Zusammenbau und die Montage der Möbel kann nur von Hand ausgeführt werden, und das wird auch so bleiben.