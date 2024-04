Wie wollen sie das ändern?

Wir wollen uns noch stärker als Servicestelle für unsere Mitglieder positionieren. Wir hatten vergangenes Jahr einen Strategieworkshop, bei dem wir uns intern neu aufgestellt und Aufgaben klar verteilt haben. Es gibt jetzt die drei Arbeitsgruppen Aus- und Weiterbildung, Kommunikation sowie Technik und KV. Wir haben uns außerdem messbare Ziele gesetzt. Etwa, auf Anfragen von Mitgliedsbetrieben zu technischen Problemen oder Regelungen spätestens nach 48

Stunden zu reagieren – und das gelingt uns auch. Es war schon immer mein Anspruch, schon in meiner Zeit als Lehrlingswart, dass am Ende des Tages auch etwas Vernünftiges dabei herauskommen muss, wenn ich mich wo engagiere.

Welche konkreten Projekte wollen Sie vorantreiben?

Die Innung übernimmt die Kosten für die Eignungstests für Lehrberufe der Holzausbildung an den Berufsinformationszentren in St. Pölten und Mödling. Das wird so gut angenommen, dass wir heuer wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Termin anbieten werden. Ein anderes Projekt ist die Schulung der Prüfer, die Meisterprüfungen gemäß Stufe 6 des nationalen Qualifikationsrahmens NQR. Im Lehrberuf Tischlereitechnik gibt es ja derzeit die beiden Schwerpunkte

Planung und Produktion, wobei man sich für einen der beiden entscheiden muss. Das halte ich für falsch, weil im Betrieb gibt es diese klare Trennung ja auch

nicht. Ich will mich dafür einsetzen, dass das in der Lehre vereint wird.

Ihr Vorgänger Helmut Mitsch war zehn Jahre lang Landesinnungsmeister. Streben Sie das auch an?

Ich habe mir da kein zeitliches Ziel gesetzt. Es muss für mich einfach passen. Ich habe meine Familie, meine Hobbys, meinen Betrieb. Solange ich das alles mit der Innungstätigkeit vereinbaren kann, mache ich es gerne.