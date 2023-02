Die Metall erstrahlt im neuen Glanz! Mit der ersten Ausgabe ging Anfang Februar das offizielle Organ der Bundesinnung der Metalltechniker*innen mit brandneuem Layout und zusätzlichen Themenschwerpunkten in den Druck. Hieran zeigt sich einmal mehr, wie groß die thematische Bandbreite jenes Handwerks ist. Metall kann mehr – und das ist keine bloße Floskel: "Die metallverarbeitende Branche birgt eine große Fülle an Potentialen, die es auch in Zukunft weiter zu ergründen gilt", so Yoko Rödel, Chefredakteurin der Metall. "Wir möchten dabei mit gutem Beispiel voranschreiten und mit neuen Themen wie etwa einem eigenen Designschwerpunkt zeigen, wie viel dieses Handwerk kann", so die Chefredakteurin anlässlich des Relaunches des Magazins.