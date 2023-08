Fahrtwind aufgenommen

Die Verhaltenheit zu Beginn schlug peu à peu in Begierde um, und Stahlrohrmöbel rückten nicht nur bei Designern in den Fokus, sondern wurden bei der Kundschaft immer mehr zum absoluten Nice-to-have. Die flammende Leidenschaft von Marcel Breuer, der an seiner Vision und Konzeption unbeirrt festhielt, erfasste auch weitere renommierte Architekten, Künstler und Krea­teure, wie beispielsweise Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam und Florence Knoll, die Marcel Breuers Zugang, dass ein Möbelstück in erster Linie zweckmäßig sein sollte, auf das Notwendigste reduziert werden und durch seine reine Funktion seine Ästhetik herauskehren kann, etwas abgewinnen konnten. Auch Eileen Gray, Charlotte Pérriand, Le Corbusier, Gerrit Rietveld, Hans Luckhardt, Erich Mendelsohn oder Alvar Aalto freundeten sich bald mit dem neuen Material an und gaben dem Möbeldesign ein neues Gesicht. Viele Entwürfe davon wurden weltberühmt, sind in internationalen Museen ausgestellt und sind die Klassiker schlechthin.

Den Bogen geschlagen

Schnell auf den Geschmack gekommen ist natürlich auch die Möbelindustrie selbst, die den Erfolg von Stahlrohr vorhersah und entsprechende Weichen stellte. Schon drei Jahre nach seiner „Erfindung“ schloss Thonet 1928 einen Vertrag mit Marcel Breuer. Im Grunde eine logische Entwicklung, denn es war das Unternehmen mit dem größten Know-how im Biegen – ideale Voraussetzungen für Marcel Breuer, um dort anzudocken.

Ein Jahr später übernahm Thonet auch Breuers 1926 gegründete Firma Standard Möbel. Bereits 1930 wurde im Werk Frankenberg eine eigene „Stahlabteilung“ eingerichtet. Die industrialisierte Bugholz-Technologie konnte auf das neue Material übertragen werden, denn es gab viele Parallelen: Man konnte unterschiedliche Modelle seriell und arbeitsteilig produzieren, zudem war Stahlrohr wie gemacht für den Möbelbau – leicht, stabil und federnd. So wurde Thonet in den 1930er-Jahren zum größten Stahlrohrmöbel-Hersteller der Welt. Mit Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg nahm die Produktion und die Nachfrage Ende der 1960er-Jahre wieder Schwung auf, der bei Thonet bis heute mit einigen der wichtigsten Entwürfe, darunter Marcel Breuers Bestseller-Stuhl S 32, seinen Sessel S 35 oder Mies van der Rohes ersten Freischwinger S 533, anhält.

Ohne Schnörkel

Die Geradlinigkeit des Bauhauses in Kombination mit der Offenherzigkeit, technische Details zu zeigen, machte eine weltumspannende Karriere und hat sich bei vielen Möbelproduzenten durchgesetzt. Die Lust, auch die Grenzen des neuen Materials auszureizen, war groß. So ist wohl der Freischwinger die größte Innovation seiner Zeit, ein Stuhl ohne Hinterbeine und mit äußerst schlanken Dimensionen. Bald war Stahlrohr aus der Einrichtungslandschaft nicht mehr wegzudenken: Den Stühlen folgten Tische, Regale, Büromöbel und Sofas. Heute haben die zierlichen Rohre auch den Outdoorbereich erobert. Die Geschichte des Stahlrohrs ist also noch lange nicht zu Ende geschrieben.