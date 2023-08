Rundum verantwortlich

Zerspanung zählt zu einem der herausforderndsten Verfahren in der Fertigungskette metallischer Hochleistungsmaterialien. Marie Kristin ist von ihrer Tätigkeit begeistert. „Am Beginn der Ausbildung standen eher Tätigkeiten wie das Messen von Komponenten und das Beobachten der Fertigung im Mittelpunkt“, erinnert sie sich. Mittlerweile ist sie für eine Vielzahl an Schritten verantwortlich, vom Rüsten der Maschinen für neue Aufträge, selbstständigen Fertigen von Komponenten bis zum Durchführen nachgelagerter Tätigkeiten wie dem Messen. Das Rüsten von Maschinen findet sie dabei am coolsten. „Man muss sich hineindenken und alles für die Fertigung rüsten. Das find’ ich spannend“, lacht sie. In ihrer Freizeit schätzt sie gemeinsame Aktivitäten mit Freund/innen, zum Beispiel Bouldern, Volleyballspielen und Thermenbesuche. „Ich backe und koche auch gern.“ In alpinen Regionen fühlt sie sich sehr wohl, verbringt gerne ein Wochenende am Wolfgangsee. Sie sei zwar kein Formel-1-Fan, gibt sie zu, aber wenn ein Rennen im Fernsehen übertragen wird, schaltet sie ein und weiß dann meistens, welche Komponenten von Pankl kommen.

Technische Ausnahme

Bei Familie und Freunden ist technisches Interesse nicht vorrangig. „Papa und Opa sind in der Forstwirtschaft tätig. Papa hätte gerne gehabt, dass ich die Matura mache, mittlerweile hat er aber erkannt, wie sehr mir die Lehre Spaß macht und dass es eine sehr zukunftsorientierte Branche ist.“ Marie Kristin fühlt sich als Mädchen wohl in der technischen Lehre. „Ich werde weder schlecht behandelt noch bin ich mit blöden Sprüchen konfrontiert.“ Das erste Lehrjahr in der Berufsschule war durch die neuen Tätigkeiten sehr herausfordernd. „Aber jetzt ist es besser, weil ich mich auch weiterentwickelt habe. Mein Lehrabschluss ist im Frühjahr 2025, bereut habe ich meine Entscheidung bisher nicht.“ Christian Tesch bestätigt, dass weibliche Techniklehrlinge bei Pankl nicht für spezielle Aufgaben herangezogen werden. „Gleichbehandlung war und ist uns schon immer wichtig gewesen.“ Immer mehr Mädchen bzw. Frauen würden einen technischen Beruf ausüben. Im High-Performance-Werk hat Pankl Racing Systems in der Produktion bereits einen Frauenanteil von über fünfzig Prozent.

Nach ihrer Ausbildung zur Meisterin möchte Marie Kristin in einer zweiten Position ausgebildet werden, um als Springerin eingesetzt werden zu können. „Und danach schaue ich einfach, was die Zukunft so bringt –, die ist bei Pankl sehr flexibel gestaltbar.“