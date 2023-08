Multitalent Fliese

Erinnern Sie sich noch an die bunten Fliesendesigns der Sechziger- und Siebzigerjahre? Wohl haben wir die Pop-Art-Kultur mit ihren fröhlich-kitschigen Kreationen längst hinter uns gelassen; nicht jedoch die Wandfliese, die sich aktuell wieder zunehmender Beliebtheit erfreut – und das ist gut so. Schließlich handelt es sich hierbei um ein multifunktional einsetzbares und überdies langlebiges Material, das sich jeweils an alle individuellen Ansprüche, Geschmäcker und Budgets anpassen lässt. So können je nach Fliesengröße, -form und -farbe sowohl im gewerblichen als auch im privaten Raum extravagante Statements gesetzt werden.

In der Welt der Fliesen

Auch der Wiener Hersteller Quester zeigt, was die Fliese kann: Auf der kommenden „Cersaie“, der wichtigsten Fliesenfachmesse der Welt, welche in diesem Jahr von 25. bis 29. September in Bologna stattfindet, können sich Interessenten einen Überblick über das Produktportfolio des Unternehmens verschaffen. Verschiedenste Formen, Farben und Strukturen prägen die neuen Designs. Wohl bleibt mancher Trend aus den Vorjahren bestehen, dennoch ist auch viel Neues zu erwarten.

Collage mit Schwung

Ein besonderer Höhepunkt: Das Sortiment von Pro­casa wurde erweitert und bringt mit einer völlig neuen Art der Ausstellung an einer Collagenwand Schwung in die Keramikwelt. Die zeitgemäßen und gleichzeitig erschwinglichen Neuheiten jener Produktlinie bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für innen und außen und überzeugten außerdem in ihrer Stilvielfalt. Ob Neubau oder Renovierung, Haus, Wohnung oder Terrasse: Die Fliesen bringen Atmosphäre, Farbe und Gefühl in alle Räume und machen diese zu einem wahren Wohlfühlort.

Formschön und pflegeleicht

Wer in die Welt der Fliesen eintaucht, der begibt sich auf eine Reise der besonderen Art: Egal ob urban-industriell, natürlich, floral oder eine Kombination aus mehreren Elementen – die Gestaltung des Eigenheims ist ein Prozess der Eigenverwirklichung und der Erschaffung eines Ortes, der ganz auf den individuellen Geschmack und die persönlichen Anforderungen angepasst wird. Natürliche Materialien wie Holz, Stein oder Zement geben Innenräumen einen besonders wohligen Charakter und lassen Ruhe einfließen.

Wer auf den erhöhten Pflegeaufwand verzichten möchte, sollte in jedem Fall auf Fliesen zurückgreifen. Produkte in Holzoptik wirken täuschend echt, bei robusten und pflegeleichten Eigenschaften. Wer lieber einen minimalistischen und industriellen Look bevorzugt, zaubert diesen mit Zementfliesen.

https://procasa.at/

https://kataloge.quester.at/fliesenkatalog-procasa/23436046