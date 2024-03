Tece on Tour 2024

An zahlreichen Orten können Besuchende in einem mobilen Showroom, dem Tece Cube, neue Lösungen in den Bereichen Sanitärsysteme, Installationswände, Entwässerungstechnik und Rohrsysteme entdecken.

In diesem Jahr lautet das Motto „einfach machen“. Ob im Büro, auf der Baustelle oder bei der Badgestaltung – mit Produkten, Services und Systemen, "die noch flexibler, noch sicherer und noch montagefreundlicher sind", will Tece seine Kund*innen unterstützen, wie es in einer Aussendung dazu heißt.

Interessent*innen können sich auf dieser Webseite einen Überblick über die anstehenden Stationen verschaffen oder einen persönlichen Termin vereinbaren. Zusätzlich ist Tece ab April mit einem Ausstellungsfahrzeug unterwegs.