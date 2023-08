Wellness für Zuhause

Nachhaltiges Design

Mit zwei Designern arbeitet Laufen seit zwanzig Jahren zusammen: Peter Wirz‘ Designstudio Vetica hat Niederlassungen in Taipeh, Hamburg und Hongkong. Doch die Umgebung des Hauptsitzes in Luzern ist es, die ihn immer wieder zu seinen Entwürfen inspiriert. Die neue Kollektion für Laufen heißt „Meda“ und will für jeden Markt und jede Gelegenheit da sein. Im Vordergrund stand dabei nicht die Frage, wie schön die Reihe sein kann, sondern wie praktisch. Stauraum etwa stellte sich in der Recherche als besonders wichtig heraus, außerdem einfacher Umgang mit dem Material und leichte Reinigung. Darüber hinaus spiele die Nutzungsdauer und Wiederverwertbarkeit der Materialen von Anfang an eine entscheidende Rolle. In seinem Zukunftsausblick überlegte er, ob man vielleicht bald keine Designer mehr braucht, denn AI erledigt schon so vieles. Er sieht diese Einflüsse als großartige Möglichkeit, die einen auf Trab hält.

Leichte Eleganz

Auch Stefano Giovannoni arbeitet schon lange mit Laufen zusammen, und seine Badserie „Il Bagno Alessi“ gilt als Klassiker. Die Hauptaufgabe des Designers ist es, eine wiedererkennbare Identität zu erschaffen, sagt Giovannoni, und Design muss sich mit neuen Materialien befassen. Der jetzige Relaunch verleiht der Kollektion noch elegantere und feinere Formen. Beim ursprünglichen Designprozess stand das Bild des weißen Steins, das von Wasser poliert wird, Pate. Die meisten Waschbecken bilden eine Schüsselform, die mit Boden und Wand verbunden ist – dahingegen war die Grundidee für Il Bagno Alessi die Vorstellung, dass man einen Stein an die Wand lehnt. Aus der Analogie zum Stein ergibt sich die Ellipsenform. Durch die Verwendung von Saphirkeramik ergaben sich für den Relaunch neue Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Kollektion gehören auch Badmöbel und Spiegel, die ein eigenes Beleuchtungssystem beinhalten, das sich detailliert einstellen lässt – ob man es als Gesichtslampe verwenden will oder als Raumlicht. Zum traditionellen Weiß des Bagno Alessi kommen jetzt auch matte Töne in Schwarz und Kaffee, die auch mit der Farbskala der Möbel korrelieren.

Form follows function

Die dritte neue Kollektion, „Lua“ stammt aus dem französischen Designstudio von Toan Nguyen. Laufen wünschte sich eine demokratische Kollektion mit zeitgemäßem Design. Nguyen geht bei der Gestaltung stark von der physischen Beziehung von Objekt und Nutzer aus. Sinnlichkeit der Materialien und emotionale Wirkung werden mit sinnvoller Nutzbarkeit und klarer Linienführung vereint. „Lua“ umfasst die komplette Ausstattung mit Bad- und Sanitärobjekten, Accessoires und Badewannen sowie einer Linie von Armaturen. Ebenfalls Premiere auf der ISH hatte die dazugehörige Möbelserie „Lani“ mit Badmöbeln und Behältern in neutralen Farben. Modular und zeitlos passt die Kollektion in individuelle Umgebungen, wie man bei der Präsentation in der Casa Albero sehen kann, einer Architektenvilla aus den 1960er-Jahren, die von Giuseppe und Raynaldo Perugini und Uga De Plaisant entworfen wurde. So kombiniert die Kollektion den Anspruch an schnörkelloses Design und maximale Funktionalität.