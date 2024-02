Nachdenklich stimmt mich..., dass wir die Chance die sich bilden, nicht sehen.

Zuversichtlich macht mich…, dass es Chancen gibt. Die Energiewende benötigt enorm viele Bautätigkeiten.

Die aktuelle Krise der Bauwirtschaft lässt sich am besten bewältigen…, indem die Politik jetzt Geld in die Hand nimmt. Wenn jetzt Wohnungen nicht gebaut werden, wird es in drei Jahren wieder zu einer Überhitzung der Bautätigkeit kommen.

Von der Politik wünsche ich mir vor allem…, dass sie schneller reagiert. Die KIM-Regelung gehört weg.

Am Ende des Jahres möchte ich… eine gute und zuversichtliche Stimmung im Baugewerbe.