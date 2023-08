Zukunftsweisender ­Holzschutz

Ein guter Holzschutz muss heute vielen verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Längst geht es dabei nicht mehr nur um den Schutz des Materials selbst, sondern auch um die Eigenschaften in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Diesbezüglich lohnt sich der Blick in das Produktportfolio des Herstellers Remmers, der auf der vergangenen Messe Bau in München mehrere Innovationen für Holz- und Holz-Alu-Fenster bereithielt.

Nachhaltiger Oberflächenschutz

Eine der Neuheiten ist die wasserbasierte, hydrophobierende Imprägnierung Induline IW-130. Das innovative Produkt eignet sich unter anderem ideal für die Beschichtung von maßhaltigen Bauteilen und weitet die Recyclingmöglichkeiten des Naturbaustoffs Holz erheblich aus. So können zahlreiche Holzerzeugnisse und -bauteile am Ende ihrer Lebensdauer in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Denn die Imprägnierung enthält keine filmkonservierenden oder holzschützenden bioziden Wirkstoffe, die bei vielen herkömmlichen Beschichtungsaufbauten die stoffliche Wiederverwertung erschweren bzw. verhindern. Auch in puncto Performance kann Induline IW-130 überzeugen: Die spezielle Formulierung erzeugt einen vorbeugenden, physikalischen Schutz vor Feuchtigkeit, der das Risiko einer Oberflächenverblauung deutlich reduziert. Zudem weist die Neuheit ein gutes Ablaufverhalten auf rohem Holz auf und lässt sich ohne Geruchsbelästigung verarbeiten.