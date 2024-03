CO2-Kühllösungen

Das ideale Kältemittel besitzt eine hohe chemische Stabilität, verfügt über hervorragende thermodynamische Eigenschaften und eine hohe Energiedichte, ist umweltschonend, ungefährlich in der Handhabung, preisgünstig und leicht erhältlich. Zudem ermöglicht es einen energieeffizienten Betrieb des Kühlsystems. Soweit die Theorie. Faktum ist, dass kein verfügbares Produkt am Markt alle diese Anforderungen gleichzeitig erfüllen kann. Worin sich jedoch alle Fachleute im Bereich der Kälte-, Klima- und Wärmetechnik einig sind: Die Bewältigung der technologischen Herausforderungen durch die europäische F-Gase-Verordnung wird einen umfangreichen Bedarf an zusätzlicher Schulung und Information für Planer sowie ausführende Montage- und Servicetechniker mit sich bringen.

CO 2 -Kälteanlagen als technische Herausforderung

Vor allem Betreiber von CO 2 -Kälteanlagen müssen sich dabei auf zertifizierte Fachkräfte verlassen können, zumal die Investitionssumme bei großen gewerblichen Anlagen durchaus im sechsstelligen Bereich liegen kann. Laut Branchenexperten sei wegen der erforderlichen hohen Drucklagen in CO2-Kälteanlagen (bzw. Wärmepumpen) eine besondere Auslegung der Verdichter sowie der gesamten Kälteanlage erforderlich. Dies könne neben speziellen druckfesten Komponenten auch einen zusätzlichen Aufwand in den Bereichen Betriebssicherheit, Anlagendesign, Rohrleitungsinstallation, Sensorik und Regelungstechnik bedeuten. Denn in der Praxis mache es einen erheblichen Unterschied, ob beispielsweise eine Wärmerückgewinnung an die Anlage gekoppelt ist oder nicht. Mit ein Grund, warum die Anlagenregelung heute sehr viel mehr Parameter berücksichtigen muss als in der Vergangenheit.

Parameter überprüfen und richtig einstellen