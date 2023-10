AHT Cooling Systems stellt steckerfertige, energieeffiziente Tiefkühlsysteme her. Für ihr Werk in Rottenmann realisierte Daikin Österreich ein industrielles Wärmepumpenprojekt, um die Gaskesselheizung am Standort zu ersetzen. Damit wird die Zielsetzung von AHT, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, unterstützt. Die Lösung besteht aus einer Wärmepumpenkaskade mit einer installierten Gesamtheizleistung von 1.200 kW für die Beheizung der Produktionsanlage, des Bürogebäudes und die Warmwasserversorgung. Darüber hinaus ist für die Zukunft eine Erweiterung der Wärmepumpenanlage um 500 kW geplant.

"Unter Berücksichtigung aller Kundenanforderungen haben wir eine Lösung entworfen, die aus vier luftgekühlten Daikin Wärmepumpen (EWYT350BXRA2, Kältemittel R32) als Energiequelle für zwei Wasser-Wasser-Wärmepumpen (EWWH525VZXSA1, Kältemittel R1234ze) besteht. Damit gewährleisten wir die ganzjährige Beheizung der AHT Anlagen und die Warmwasserproduktion von bis zu +73°C. Ein Niedertemperaturkreislauf mit Temperaturniveaus von ca. 15°C bis 20°C dient als Energiequelle und sorgt zudem für maximale Effizienz des Heizsystems", sagt Klemens Kaltenbacher, Sales Manager Strategic Key Accounts Daikin Österreich. Das umfangreiche Projekt umfasst die Lieferung und Montage aller Daikin Wärmepumpen, die Überwachung der Installation, die Inbetriebnahme, Prüfung und Funktionskontrolle sowie einen Wartungsvertrag.

"Wir möchten zukunftssichere HLKK Lösungen entwickeln, die die Anforderungen unserer Kunden als höchste Priorität berücksichtigen. Ich bin außerordentlich stolz darauf, dass Daikin Österreich und AHT Rottenmann dieses Dekarbonisierungsprojekt gelungen ist.", sagte Carl Lievens, Geschäftsführer von Daikin Central Europe.

(ps)