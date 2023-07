Es war einmal: die Geschichte der Solarenergie

Abgesehen davon, dass es ohne das Licht und die Wärme der Sonne generell kein Leben auf der Erde geben würde, haben die Menschen bereits um 3.000 v. Chr. gewusst, dass viel Kraft und Energie in dem gigantischen Feuerball stecken. So wurde schon im alten Ägypten ein Sonnengott verehrt. In frühen Hochkulturen wurden Wohnhäuser so ausgerichtet, dass sie in kühleren Regionen Richtung Süden zeigten und in wärmeren Gefilden nicht, damit es drinnen nicht zu heiß wurde. Die gezielte Nutzung der Sonnenenergie für die Wärme- und Stromerzeugung begann jedoch erst in der Neuzeit. Zu den ersten mit technischen Hilfsmitteln gehörten zum Beispiel Brenn- und Hohlspiegel, die bereits in der Antike bekannt waren.