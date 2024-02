Es handelt sich dabei um eine Leichtbaudecke, die unter der bestehenden Betondecke angebracht wird und die Systeme für Heizen, Kühlen, Beleuchtung und Akustik im entstehenden Hohlraum aufnimmt. Die neuen, sehr effizienten Aktivatoren aus Aluminium für die Raumtemperierung werden thermisch leitend an der Rückseite der Deckenplatten integriert. So kann auch bestehende Substanz nachträglich mit einem großflächigen Heiz- und Kühlsystem ausgestattet und in der Folge effizient mit Niedrigtemperatur und erneuerbarer Energie temperiert werden.

Der Einbau der vorgefertigten Climatefix KCG3 Module geht rasch und sauber von der Hand. Der Verlust an Raumhöhe beträgt nur 7 cm. Ohne weitere Umbauten an Fußboden oder Wänden werden zunächst Trageprofile an der Decke montiert und an die individuellen Raumgegebenheiten angepasst. Die Rohrleitungen sind in Modulbauweise auf den Gipskartonplatten verlegt, mit denen die Konstruktion nach unten glatt und fugenlos abschließt. Der gesamte Raum bleibt damit für die individuelle Gestaltung erhalten.

Einfache und schnelle Montage

KE Kelit hat mit dem Deckenheiz- und Kühlsystem Climatefix KCG3 mit dem integrierten, patentierten Alox-Rohr ein wahrliches Hochleistungssystem im Programm, das perfekt mit den bewährten Kelox Protec Steckfittings harmonieren. Durch die neu konzipierte Halteschiene ist die Montage noch einfacher und schneller. Das Climatefix Alox Rohr ist leistungstechnisch mit dem wesentlich teureren Material Kupfer vergleichbar.

Im Naturresort Ikuna kommt das Climatefix KCG3-System zum Beispiel im kürzlich erweiterten Hotelrestaurant zum Einsatz. Der bisher sehr kalte Wintergarten wurde geschlossen und steht nun für den ganzjährigen Betrieb zur Verfügung. Auf 190 m2 Fläche wurden 160 KGC3-Module – vorgefertigt auf die Baustelle geliefert - ca. 380 Modulmeter und ca. 1.150 m Alox Rohr verlegt. Anwendung findet das System auch im Restaurant Miraculix.

Neben dem Deckensystem Climatefix zum Heizen und Kühlen kommt im Naturresort Ikuna von KE Kelit außerdem die Kelox Fußbodenheizung zum Einsatz, bei deren Einbau zum Beispiel Noppen- oder Tackerplatten verwendet wurden, oder auch die Industrieflächenheizung. Aus dem Steelfix-Sortiment installiert wurde C-Stahl bei den Heizungsanlagen und das Edelstahl Rohrsystem in den Trink- und Sanitärwasserverrohrungen.

Ressourcenschonung und Energieeffizienz stehen im Naturresort Ikuna im besten Einklang mit Gästekomfort auf Sterneniveau. Auch die Nutzung von Fernwärme, für die KE Kelit Kelit Pex und Kelit P-Rohrsysteme geliefert hat, ist Ausdruck dieser auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Philosophie.