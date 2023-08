Installateur*innen Wettbewerb bei Tece on Tour

Zahlreiche Besucher*innen konnten an der Werkbank in einem mobilen Showroom ein Bild davon machen, wie einfach und sicher Tece Produkte zu montieren sind. Bis Ende Oktober werden die Expert*innen von Tece mit ihrem Container noch an weiteren Orten Halt machen, um Kund*innen persönlich von ihren sicheren Lösungen zu überzeugen.

Ein Highlight der zweiten Auflage von Tece on Tour ist unsere Tecelogo-Ax Challenge. Hier können Installateur*innen aus dem ganzen Land gegeneinander antreten und auf Zeit ein vorbereitetes Set unseres neuen Schiebehülsensytems verpressen. Wer dabei am schnellsten ist, gewinnt einen coolen Rolltop-Rucksack.