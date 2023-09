Innovative Technologien ermöglichen heute nicht nur eine deutlich effizientere Steuerung und Überwachung, sondern auch eine erhöhte Energieeffizienz und deutliche Komfortsteigerung. Elektrische Bussysteme dienen dabei als Rückgrat moderner Hausinstallationen. Sie ermöglichen die zentrale Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und anderen elektrischen Geräten.

Die Grundidee hinter Bussystemen ist die Vernetzung von Geräten über eine gemeinsame Datenleitung. Diese Geräte können Sensoren sein, die Informationen erfassen, Aktoren, die Aktionen ausführen, oder Steuerungseinheiten, die den gesamten Prozess orchestrieren. Die Kommunikation erfolgt dabei über definierte Protokolle und Adressierungssysteme. Wenn ein Gerät eine Aktion ausführt oder Informationen sendet, werden diese über den Bus an die entsprechenden Empfänger weitergeleitet.

Zentral versus Dezentral

Die Bussysteme verwenden dabei unterschiedliche Topologien, darunter Stern-, Linien- und Ringtopologien. Einige Systeme, wie KNX, setzen auf eine Linientopologie, bei der alle Geräte in Reihe geschaltet sind. Andere Systeme, wie ZigBee, nutzen eine Mesh-Topologie, bei der die Geräte untereinander vernetzt sind und Informationen weiterleiten können. Zudem lassen sich zwei Kommunikationsarten nutzen, dafür wird zwischen funk- und kabelgebundenen Bussystemen unterschieden.

Zu den Funksystemen zählen unter anderem Protokoll-Standards wie etwa ZigBee, Z-Wave und WLAN (IEEE-802.11-Standards), aber auch Bluetooth, EnOcean oder Homematic IP. Die Installation des Systems findet im Regelfall über eine lokale Smart-Home-Zentrale statt. Diese steuert per Funksignal die ins System eingebundenen Geräte.

Im Gegensatz zu klassischen Bussystemen sitzen die Aktoren dabei nicht an der Basis (also der Smart-Home-Zentrale), sondern befinden sich meist direkt beim jeweiligen Verbraucher, also etwa am Rollladenmotor oder im elektrischen Dachfenster. Bei Funksystemen erweitert jeder Baustein zudem auch das Funknetz. So sind außer der Zentrale – quasi dem Server – meist keine zusätzlichen Verstärker notwendig, um die Signale in entlegene Ecken des Hauses zu transportieren. Für Funksysteme gibt es unter anderem Schalter, Dimmer und Sensoren zur nachträglichen Installation an der Wand ebenso wie für die Unterputz-Installation.

Ferngesteuerte Rollläden

Ein quasi klassisches Beispiel für kabelgebundene Bussysteme ist indes das KNX-System, ein weltweiter Standard für Haus- und Gebäudesystemtechnik. Das KNX-System nutzt einen Bus, um Geräte miteinander zu verbinden, und ermöglicht die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerungseinheiten. So können Bewohner Beleuchtungsszenarien erstellen, die Heizung regulieren und sogar Rollläden fernsteuern. KNX ist eine Weiterentwicklung des europäischen Installationsbusses (EIB) und mit diesem kompatibel. KNX erlaubt die Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller und kann dadurch sowohl kabel- als auch funkbasiert sein.

Eingabegeräte heißen in der KNX-Welt Sensoren. Dazu zählen etwa Taster, berührungsempfindliche Bildschirme (Touchscreens), Wärme- oder Wettersensoren sowie Türklingel und Fensterschalter. Diese sind über den Bus miteinander und mit der Steuerungstechnik verbunden. Letztere ist dabei meist zentral installiert, häufig beim Sicherungskasten im Keller. Dort sitzen bei einem KNX-System auch die Aktoren für alle elektrisch gesteuerten Einrichtungen im Bussystem Haus. Sie verfügen ebenfalls über eine Verbindung mit dem Bus und lösen die Schalt- oder Regelbefehle aus. Es gibt Lichtaktoren, solche zur Steuerung der Fensterrollos, der Heizung und für alle anderen elektrischen Einrichtungen im Haus. Mit dem zentralen KNX-Server ist es möglich, Abläufe im größeren Stil zu automatisieren. Die Zuordnung wird einmalig konfiguriert. So lässt sich jeder Schalter im Haus mit jedem schaltbaren Gerät verbinden. Ein Tastendruck neben dem Bett kann dann zum Beispiel die Kaffeemaschine beziehungsweise deren Stromversorgung einschalten.

Schäden automatisiert erkennen

Auch im Bereich von Gas- und Wassersystemen spielen Bussysteme mittlerweile eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Sicherheit. Durch die Integration von intelligenten Sensoren können potenzielle Lecks oder Probleme frühzeitig erkannt werden. Ein Beispiel dafür ist das Zigbee-Protokoll, das vor allem in Smart-Home-Anwendungen eingesetzt wird. Zigbee ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerungseinheiten. Dadurch können Bewohner den Wasserverbrauch überwachen, potenzielle Lecks erkennen und ihre Wassersysteme effizienter nutzen.