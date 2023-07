Kompetenz in Luft und Wasser

An vier Nachmittagen in Innsbruck, Graz, Wien und Linz präsentierten die Expert*innen der beiden Firmen die aktuellen Entwicklungen im Bereich Digitalisierung in der Gebäudetechnik und die Treiber dahinter, sowie Wissenswertes rund um die intelligente Planung und den effizienten Betrieb von technischen Anlagen in Gebäuden. Mehr als 250 Menschen nahmen an der Seminarreihe Teil.